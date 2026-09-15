Favasuli, l’ex allenatore: “Può fare anche la mezzala. Ve lo racconto…”

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Roberto Breda esalta Favasuli e le sue qualità. L'ex tecnico della Ternana sottolinea l'importanza del giovane nel Napoli di Allegri.

"Favasuli può farti guadagnare 10 metri in avanti, perché dà intensità e ritmo". Roberto Breda ha esaltato così Costantino Favasuli, una delle sorprese più positive del Napoli in questo avvio di stagione. L'ex allenatore del giovane azzurro alla Ternana, intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale, ne ha sottolineato la duttilità e la capacità di incidere in entrambe le fasi: "Favasuli ha capacità di cambiare ritmo, si inserisce con continuità e quando le squadre sono più lunghe nei secondi tempi lui cambia l'inerzia della partita. Dove può rendere al meglio? Può fare anche la mezzala. Ha capacità in entrambe le fasi. Entrava a destra o sinistra. Fa bene Allegri. In Serie A devi far bene due cose: l'uno contro uno, dov'è bravo, e il gioco aereo, dove può avere difficoltà". Breda ha poi evidenziato anche le qualità personali del giocatore: "Ci sono dei giocatori che si autolimitano, ma lui questa cosa non ce l'ha. Il punto di forza di Favasuli? La corsa, come intensità di ripartire, ma anche nei duelli. È completo. Che tipo di ragazzo è? È uno spettacolo, appena lo vedi sorride. Ha grande determinazione, umiltà. Nell'ultimo anno ha migliorato anche la qualità delle scelte".

Breda: "Favasuli può essere prezioso per il Napoli"

L'ex tecnico della Ternana ha quindi analizzato il momento del Napoli di Allegri, soffermandosi anche sulle possibilità offerte dal mercato interno: "Dove deve alzare il livello il Napoli di Allegri? Ho visto dal vivo Genoa-Napoli, non mi è piaciuto molto in quell'occasione. Contro l'Inter ha avuto le occasioni, anche se il risultato non ha aiutato. Serve lettura e capacità di capire i giocatori. In questo contesto, un giocatore come Favasuli che fa entrambe le fasi può farti guadagnare 10 metri in avanti, perché dà intensità e ritmo. Serie B serbatoio per Serie A? In questo momento devi guardare le soluzioni interne. Non puoi permetterti investimenti all'estero. La Serie B è un campionato molto competitivo".