Alvino: "Avevo detto di tutto ad Allegri, controllate pure! Ma ora è del Napoli..."
Carlo Alvino a Teleclub Italia parla dell'arrivo di Allegri al Napoli e dà un messaggio in diretta ai tifosi: "In questo momento noi abbiamo l'obbligo di rasserenare l'ambiente. Allegri sarà l'allenatore del Napoli e dobbiamo fidarci di più, è la garanzia del presidente che vuole continuare a vincere con lui.
Anche io in passato gli ho detto di tutto, è vero, basta andare sul web a controllare, però solo gli stupiti non cambiano idea e sapete perché io ora dico questo? Perché Allegri è l'allenatore del Napoli, la squadra per cui tifo, e quindi noi ora dobbiamo fare solo una cosa: sostenerlo, permettergli di lavorare bene e aspettare le prime partite ufficiali. Fidiamoci solo del campo e di quello che dirà".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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