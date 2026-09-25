Alvino: "Basta critiche, la nostra unione è un'arma devastante!"

Carlo Alvino ha parlato ai microfoni di Teleclub, lanciando un appello a tutto l’ambiente Napoli in vista dei prossimi impegni della squadra. Il giornalista ha invitato tifosi e addetti ai lavori a mettere da parte divisioni e polemiche, concentrando tutte le energie sul sostegno agli azzurri. "Basta con le divisioni, basta con i processi sommari al primo errore, basta con i teatrini di chi è favorevole e di chi è contrario, di chi si schiera da una parte e di chi si schiera dall’altra. Fanno solo il male della nostra maglia". Alvino ha poi sottolineato il valore della squadra come patrimonio condiviso: "Napoli bene comune" non è solo il titolo della trasmissione, è un patto. Un patto di sangue azzurro. Questa squadra non appartiene a chi firma i contratti o a chi si siede in tribuna: appartiene a un popolo intero, appartiene a noi".

Alvino: "Per 90 minuti si spinge"

Secondo Alvino, il rischio maggiore per il Napoli non arriva soltanto dagli avversari, ma anche dalle tensioni interne che possono condizionare l’ambiente. Da qui il suo appello: "Faccio un appello a tutto l’ambiente: smettiamola di dividerci in fazioni. Chi ama il Napoli non cerca colpevoli, cerca la vittoria". Il giornalista ha poi precisato che sostenere la squadra non significa rinunciare al diritto di contestare: "Se la squadra va fischiata, la si fischia al 90esimo, a partita finita. Ma per 90 minuti più recupero si spinge". Infine, Alvino ha ricordato l’importanza del sostegno del pubblico del Maradona: "Ricordate una cosa: la nostra unione è l’arma in più, un’arma devastante. Quando il Maradona accompagna abbiamo fatto tremare l’Europa. Quando siamo una cosa sola, non ce n’è per nessuno".