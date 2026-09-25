Pres. Como è nel futuro: "Fabregas 24h prima ci svela il piano-gara. Poi valutiamo gli xG"

Il Como ormai da tempo continua a dare lezioni di programmazione e valorizzazione dell'organico a disposizione. Non solo in termini di risultati, ma anche per quanto riguarda le dinamiche interne con Cesc Fabregas alla guida di tutto il lato tecnico, ma informando su ogni aspetto la proprietà. Ne ha parlato il presidente Mirwan Suwarso che è a conoscenza persino del piano tattico previsto per ogni singola gara in modo da poter valutare meglio la prestazione della squadra in base alla strategia di Fabregas:

"Cesc scrive un piano gara e lo presenta 24 ore prima del match, così che la proprietà sia in grado di osservare e capire cosa stia succedendo in campo, invece di dire: 'Oh, l'attaccante non sta segnando'. Ma il suo lavoro non era solo segnare, bensì fare da esca. Come costruiamo? Costruiamo 2+3 o 2+4? Chi scende per aprire lo spazio? La proprietà ha tutte le informazioni", spiega Suwarso al podcast Biz of Sports. A questa preparazione collabora anche il team dei dati che redige una previsione di come andrà la gara che viene poi condivisa e confrontata.

Ma non solo: "Cesc prepara anche un report post-match su come la gara si sia evoluta rispetto alla previsione iniziale. Non è una questione di vincere o perdere, ma come lo facciamo. Ad esempio, conosciamo le difficoltà contro un blocco basso: ci aspettiamo un dato di xG tra 0.8 e 0.9, ma se siamo in grado di arrivare a 1.3 e pareggiamo 0-0, siamo comunque soddisfatti perché abbiamo fatto meglio rispetto a quanto avremmo dovuto". Una società rivoluzionaria anche in quest'aspetto, immaginando invece presidenti del nostro calcio che - rispetto all'estero - potrebbero ancora ironizzare sui dati o dover prima scoprire gli xG. Come parte dei media.