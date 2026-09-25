Icardi-Napoli, Del Genio: "Perché si è svincolato? Qui serve solo chi fa la differenza"

Paolo Del Genio, giornalista, ha parlato a Canale 8 rispondendo a una domanda arrivata in diretta tv: "Icardi in area di rigore non perdona e lo sappiamo, ma perché è diventato già svincolato? Non ha mica 38 anni. Non so rispondere a questa domanda. Magari ha solo chiesto un ingaggio troppo alto e quindi ora non ha squadra. Magari è per una doppia combinazione. A Napoli si rilancia? Qui servirebbe uno capace di fare la differenza e io qualche dubbio ce l'ho. Perché se serve qualcuno che faccia bene, allora mi tengo i nostri. E ovviamente per Icardi servirebbe un posto in lista e chi togli al momento?".