Cassano: "Non mi piace il calcio di Allegri e se non mi risponde più non fa niente!"

L'ex attaccante del Milan Antonio Cassano ha parlato al podcast Voci di Calcio di Allegri e del suo rapporto con l'attuale allenatore del Napoi: "Non ho mai avuto problemi con Allegri da giocatore. Ero contento, anzi. Lui diceva il modulo, poi si andava in campo e si faceva quello che volevamo. Ma quando, per essere credibile, ho iniziato a dire quello che pensavo di lui e del suo gioco. Ma io ho sempre detto la verità. Quando ad esempio alla Juve mise Pjanic davanti alla difesa, lo elogiai. Ma io amo lo spettacolo e vedere le squadre di Allegri non mi piacciono, cosa devo fare? Se lo dico non mi rispondi più? Che me ne frega, cosa vuoi che ti dica? Vivo lo stesso e vivo bene".

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