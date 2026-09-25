L'azzurro Ambrosino: "Magari diventassi forte come Belotti"

Giuseppe Ambrosino si racconta a La Gazzetta di Modena, ripercorrendo il suo arrivo in Emilia e l’esperienza con la maglia gialloblù. Il centravanti classe 2003, arrivato lo scorso inverno dal Napoli e confermato anche per questa stagione, ha spiegato le emozioni legate al trasferimento: «Lasciare il Napoli mi è dispiaciuto, ma poi ero contentissimo dell’accoglienza ricevuta qui a Modena, tanto che quando c’è stata la possibilità di tornare non ci ho pensato un attimo». Un legame con la piazza che si è rafforzato rapidamente e che ha convinto l’attaccante a proseguire la sua avventura in Emilia.

Il rapporto con Belotti e gli obiettivi stagionali

Ambrosino ha poi parlato del proprio ruolo e della possibilità di condividere lo spogliatoio con Andrea Belotti, attaccante che da giovane seguiva in televisione: «Ho sempre giocato come prima punta, poi ho iniziato a fare la seconda, ma gioco ovunque il mister decida di mettermi in campo». Sul compagno ha aggiunto: «Da ragazzino vedevo Belotti in tv e ora gioco e mi alleno al suo fianco, poterlo fare con calciatori del genere è una fortuna. Magari diventassi forte come lui».