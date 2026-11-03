Matri a sorpresa: "Tutto questo clamore attorno a Vergara non me lo spiego"

Le parole di Matri su Vergara del Napoli: l'analisi a Dazn

"Io tutto questo clamore attorno a Vergara non me lo spiego". Alessandro Matri è intervenuto ai microfoni di DAZN per parlare del Napoli e, in particolare, della situazione di Antonio Vergara. L'ex attaccante si è soffermato sulle possibili scelte offensive degli azzurri, facendo un confronto con Matteo Politano, il cui rendimento e la cui affidabilità rappresentano un punto di riferimento per la squadra.

Il confronto con Politano

"Anche lui deve dare una risposta. Si parlava di Vergara che doveva giocare al posto di Politano, ma Politano crea superiorità numerica, è affidabile, può interpretare più ruoli", ha dichiarato Matri. Parole che sottolineano le qualità dell'esterno azzurro e il contributo che riesce a garantire in diverse situazioni di gioco.

Vergara chiamato a convincere

Il riferimento dell'ex attaccante riguarda anche il momento di Vergara, reduce dal recente rientro dopo un infortunio. Il giovane calciatore è chiamato a ritrovare la migliore condizione e a sfruttare le opportunità a disposizione per ritagliarsi maggiore spazio nelle rotazioni del Napoli.