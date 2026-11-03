Pastore demolisce il Napoli: "Voto 4! Secondo tempo indifendibile anche con assenze"

Giuseppe Pastore boccia il Napoli dopo la sconfitta contro la Juventus e divide le responsabilità tra Allegri, De Laurentiis e Manna

La pesante sconfitta contro la Juventus riaccende le critiche nei confronti del Napoli e di Massimiliano Allegri. Il giornalista Giuseppe Pastore, intervenuto nel corso di Fontana di Trevi su Cronache di Spogliatoio, ha dato 4 come voto agli azzurri nel pagellone del weekend, sottolineando come le responsabilità del difficile momento non siano soltanto dell'allenatore, ma vadano condivise anche con il presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna.

Pastore: "Napoli da 4, Allegri divide le colpe con De Laurentiis e Manna"

"Il voto 4 va al Napoli, inteso non solo come il suo allenatore. Allegri divide equamente le colpe con la proprietà e il direttore sportivo. Se il Napoli oggi fosse allenato da un altro allenatore, starebbero chiedendo tutti l'esonero. Allegri è in sella anche perché sia De Laurentiis che Manna sanno di avere un concorso di colpa piuttosto grave. Detto ciò, un Napoli indifendibile dopo il secondo tempo di domenica, nonostante gli infortuni e le assenze. Ha rianimato una Juve che sembrava a sua volta boccheggiante. Il secondo tempo del Napoli è stato davvero pessimo e non è la prima volta in questa stagione", le parole di Giuseppe Pastore.