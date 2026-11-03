Benitez: "Napoli ha bisogno di reagire. E' in condizioni fisiche preoccupanti"

Le parole di Benitez, ex allenatore del Napoli, prima della gara col Porto

"Napoli ha bisogno di reagire. E' in condizioni fisiche preoccupanti". Lo ha detto Rafa Benitez, ex allenatore del Napoli, che ha parlato a La Gazzetta dello Sport della vigilia europea per le italiane in Champions: "Napoli? Ed è una sorpresa, perché queste difficoltà non potevamo metterle in preventivo. Ma si stanno verificando situazioni eccezionali che finiscono per incidere pesantemente: nel secondo tempo a Torino Allegri ha dovuto fare i conti con undici assenze e tutte di un peso significativo. Con il Porto, non avrà Di Lorenzo, Olivera, Spinazzola, Favasuli, Lobotka e non sappiamo come starà Hojlund e come De Bruyne. Un'emergenza del genere, quasi totale, ti costringe a prendere coscienza della realtà attuale. Certo, qualche punto per strada è stato lasciato, e questo appesantisce il quadro".

"Ognuna delle quattro italiane chiede qualcosa a se stessa ma è chiaro che Inter e Napoli hanno bisogno di reagire, per sé e per la classifica di Champions. Con tre punti sono dentro le ventiquattro ma hanno perso due gare e adesso ci si presenta al cosiddetto giro di boa: servirebbe vincere, ma non perdere sarebbe un bel segnale per sé, soprattutto per Allegri e per il Napoli che sono in condizioni fisiche preoccupanti".