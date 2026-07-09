Zeballos, Del Genio: "Non mi entusiasma, segna poco. Non lo prenderei"

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Paolo Del Genio, giornalista, a Kiss Kiss Napoli ha parlato di Zeballos, argentino, anni 24, del Boca Juniors, nel mirino del Napoli: "Non mi entusiasma come giocatore, però è un buon calciatore. Vediamo se si libera qualche casella. Forse Lang a sinistra. Al suo posto ci può stare ma non ha un grande rapporto col gol, anche se ha dribbling e velocità. Io credo anche che dal lato opposto abbiamo la possibilità di valutare meglio Giovane che secondo me è un buon giocatore. Io quindi Zeballos non lo prenderei. Zeballos invece ha giocato soprattutto a destra, nonostante sia un destro. Ha giocato un po' meno a sinistra. E ha giocato pure lui qualche partita da prima punta. Certo questo è un plus per un suo eventuale arrivo

Vergara invece Manna l'ha inserito nell'elenco dei centrocampisti e non degli esterni. Poi se si resta col 3-4-2-1 allora in quella posizione può rientrare anche Giovane, Vergara o De Bruyne. Per me meglio partire col 4-3-3 così è più facile formare le coppie. Giovane in carriera ha giocato quasi sempre da centravanti, da prima punta. Poi a Verona è stato utilizzato in maniera diversa ma in Brasile giocava come attaccante. Quindi lo considererei punta nelle riflessioni per il vice Hojlund. ".