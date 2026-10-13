Alvino: "Menomale che Allegri è l'allenatore del Napoli in Champions"

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Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto a Teleclub per parlare della partita contro il Villarreal di questa sera in Champions: "Vado subito al nocciolo della questione: meno male che c’è Massimiliano Allegri. In questo viaggio del Napoli in Europa abbiamo un allenatore che viene spesso etichettato dalla narrazione dominante come l’emblema del cinismo e del non gioco”.

“La sua concretezza viene spesso confusa erroneamente con una mancanza di idee geniali, ma rappresenta in verità la sua carta vincente per gestire il calcio con sapienza e intelligenza”.

“È grazie alla sua esperienza che il Napoli non solo si è rimesso in carreggiata, ma vuole vestire i panni del protagonista. In Italia sicuramente e, perché no, anche in Europa, che sappiamo essere l’ossessione del presidente Aurelio De Laurentiis”.

“Gli ultimi due allenatori prima di Allegri, Luciano Spalletti e Antonio Conte, sono stati straordinariamente bravi. Entrambi hanno chiuso le loro esperienze napoletane con una vittoria storica, conquistando lo scudetto. Ma nel rapporto con De Laurentiis, su tutti e due ha pesato l’uscita dalla Champions League”.