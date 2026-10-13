Dossena: "Con De Bruyne regista sviluppi più gioco"

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Dossena: “Il Napoli di Allegri è un work in progress”. Il ricordo del Villarreal e il nodo De Bruyne.

Andrea Dossena, ex azzurro, ha ricordato a Radio Napoli Centrale, nel corso di Sempre Con Te, le sfide europee contro il Villarreal. Sui sedicesimi di Europa League ha detto: “Un abitante su 2 di Vila-Real va allo stadio La Ceramica. Arrivammo da un momento molto positivo per noi. Il Pocho sbagliò anche due gol”. Poi è passato alla Champions, con il gol di Inler e un girone in cui c’erano Bayern Monaco e Manchester City, battuto in casa: “Dopo aver vinto contro il City pensavamo di poter passare il turno. Come quella vittoria contro la Juventus in Coppa Italia, sono quelle sensazioni che senti dentro. Sai che andrà così”. Sul presente ha avvertito: “Lo stadio del Villarreal è un ambiente molto caldo. Le partite in Champions League pesano fuori casa. Loro sono bravi nel possesso palla, devono macinare gioco”.

“Il Napoli di Allegri è un work in progress”

Sul Napoli di Allegri, Dossena è stato chiaro: “È un work in progress, quando cambi allenatore devi mettere in conto che devi sbagliare il meno possibile. Allegri lo sta facendo. La piazza Napoli si esalta e si abbatte velocemente”. Poi i due temi tattici della serata: “Mettere De Bruyne davanti alla difesa permette di sviluppare più gioco”. E su Di Lorenzo, probabile esterno a sinistra: “Giocatore di spessore internazionale. Certo, deve rientrare sul destro per crossare, ma non metto in dubbio la sua disponibilità a giocare in questo ruolo”.