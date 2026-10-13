Conte, l'ex vice: "Anche alla Juve Allegri bravo a subentrare, cambiare e vincere"

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Alessio a Stile TV: “Allegri dovrà fare rotazioni”. L’Inter è la squadra da battere, ma il campionato è ancora lungo

Angelo Alessio, allenatore ed ex collaboratore di Conte, è intervenuto a Stile TV nel corso di “Salite sulla giostra”. Ha parlato del percorso di Allegri: “Alla Juventus ha fatto bene, ha dimostrato di sapere in parte quello che Conte aveva lasciato. Poi negli anni successivi ha cambiato sistema di gioco. Bisognerà vedere a Napoli cosa farà, ma certo la situazione è diversa”. Sull’avvio ha spiegato: “L’inizio non è stato facile con i tanti infortuni, pian piano li recupererà e credo che anche la squadra apprenderà ciò che vuole. Di certo l’esperienza che ha può aiutare e col Frosinone è andata bene, aspettiamo le prossime prove. Le tante competizioni portano via energia e poi c’è la Nazionale, ma giocare gare importanti di Champions è tutta un’altra storia”. Per restare competitivo su due fronti, ha aggiunto, “Allegri delle rotazioni dovrà farle”, perché “l’esperienza dei giocatori è importante, ma anche i giovani lo sono”.

“L’Inter è la squadra da battere, ma il campionato è lungo”

Alessio ha poi guardato alla corsa scudetto: “L’Inter è rimasta quasi la stessa dell’anno scorso ed è la squadra meglio allestita. Già rodata e c’è entusiasmo. La rosa migliore ce l’ha l’Inter che porta lo scudetto sul petto, quindi è la squadra da battere, ma vincere non è mai facile”. E ha precisato: “Ci sono sempre incognite: se ad esempio l’Inter avesse tutti gli infortuni del Napoli dello scorso anno, non so se arriverebbe fino alla fine”. Sul confronto tra i due tecnici ha concluso: “Allegri e Conte hanno un approccio diverso nei confronti dei giocatori, li gestiscono diversamente. Il fine però è lo stesso: cercare di ottenere il massimo da ogni giocatore. Vincere il percorso con entusiasmo e tranquillità”.