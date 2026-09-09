Napoli-Arsenal, Alvino: "Servono gli occhi della tigre e i campioni. Ne cito due..."

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"Stasera Allegri getta nella mischia quello che si deve gettare: il cuore oltre l’ostacolo. È il momento dei campioni, penso a Kevin De Bruyne. È il momento del nostro capitano Giovanni Di Lorenzo". Il giornalista Carlo Alvino, attraverso il suo consueto editoriale “Dillo ad Alvino” in onda su Teleclub Canale 77, ha voluto suonare la carica in vista del cruciale appuntamento di UEFA Champions League al Stadio Diego Armando Maradona.

"Inutile girarci intorno: stasera non è una partita come le altre. Stasera al Maradona arriva la Champions League, arriva l’Arsenal. Loro sono uno squadrone, sono i vicecampioni d’Europa, sono i campioni d’Inghilterra in carica. D’accordo, noi veniamo da due partite di campionato perse, anche con quel pizzico di rabbia e di delusione. E c’è un’infermeria che torna ad essere piena e che ci ha tolto due pedine fondamentali: Scott McTominay e Frank Zambo Anguissa".

"Ma sapete che vi dico? Chi se ne frega dei pronostici. Le notti d’Europa a Fuorigrotta non si possono spiegare con la logica. Gli inglesi hanno i soldi, tanti, hanno la tecnica. Noi abbiamo un popolo intero, un’anima che si unisce alla squadra e sogna con la squadra".