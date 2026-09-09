Di Fusco: "Napoli con giocatori sul mercato fino a una settimana fa"

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A Radio Napoli Centrale, nel corso di Sempre Con Te è intervenuto Raffaele Di Fusco: "Se con il font delle maglie del Napoli in Champions ci starebbe bene un numero 10 azzurro? Nel calcio moderno ci sta pure che il 10 possa essere rimesso. Nel caso in cui si dovesse riprendere il 10 di Maradona, sarà un peso enorme. Le prime impressioni sul Napoli di Allegri? Rafa Marin non credo sia all'altezza. Stiamo giocando con giocatori che fino alla settimana scorsa erano sul mercato. La politica del Napoli è molto rischiosa. E poi ce la prendiamo con Allegri…Deve rivalutare Lucca, Lang, Rafa Marin, hai giocatori che stanno recuperando dagli infortuni come Neres, manca Anguissa, manca McTominay. Diventa complicata. Nonostante questo, contro l'Inter mi è piaciuto molto.

Se Anguissa l'avesse buttata dentro, staremmo parlando di altro. Dietro non ho visto però cose positive. Problema di singoli o di reparto? Deve migliorare In questa situazione, credo che Allegri sia l'uomo giusto. Non sta facendo drammi, c'è tempo, è presto. Io sono sempre stato abituato a vedere il bicchiere mezzo pieno. Il margine di miglioramento del Napoli c'è, aspettiamo ancora un po'.

Contro l'Inter i cambi hanno fatto la differenza. E contro l'Arsenal, vediamo quanti cambi può fare Allegri. C'è Vergara. Ci sono Lang e Lucca che l'altra settimana erano sul mercato. Neres fermo da un po'...Sulla carta è una rosa importante. In campo questa rosa non si è mai vista e la dimostrazione è la partita contro l'Arsenal, con 2-3 cambi "all'altezza". Serviva un sostituto di Anguissa? Non abbiamo mai avuto il suo sostituto, così come non abbiamo mai avuto fino a quest'estate il sostituto di Favasuli. Non avevamo il sostituto di Kvara, ora ce li hai e prima hai adattato Elmas o altri".