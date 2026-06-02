Amelia su Allegri: “Non ha mai richiesto ai suoi portieri di rischiare troppo con i piedi”

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Marco Amelia ha ricordato la sua esperienza con Massimiliano Allegri, sottolineandone la capacità di inserirsi con equilibrio in uno spogliatoio già maturo

Marco Amelia ha raccontato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli alcuni aspetti della sua esperienza vissuta con Massimiliano Allegri, soffermandosi soprattutto sulla capacità del tecnico di gestire un gruppo già consolidato e ricco di personalità. Secondo l’ex portiere, Allegri ha saputo inserirsi nel contesto giusto con intelligenza e sensibilità, valorizzando una squadra che possedeva già una forte identità e una struttura societaria ben organizzata alle spalle: “Dal punto di vista di gestione non ha dovuto fare molto perché quello era un gruppo che sapeva muoversi in maniera autonoma, che aveva alle spalle una società ben strutturata e organizzata e lui ha saputo entrare in quel gruppo, che era un gruppo forte, nei modi giusti. Arrivare in finale di Champions non è semplice e Max ci è arrivato”.

Amelia e la costruzione dal basso: “Il portiere deve prima di tutto saper parare”

Nel corso dell’intervista, Amelia ha affrontato anche uno dei temi più dibattuti nel calcio moderno: il crescente coinvolgimento dei portieri nella costruzione dell’azione dal basso. L’ex estremo difensore ha evidenziato come, durante la sua esperienza con Allegri, il tecnico non abbia mai imposto ai portieri di assumersi rischi eccessivi in fase di impostazione, privilegiando invece equilibrio e funzionalità: “Il portiere deve saper parare. Poi secondo me si sta andando un po’ troppo all’eccesso con questa costruzione dal basso dove il portiere deve rischiare le giocate. Allegri non è uno di quelli che forza tanto questa costruzione con il gioco del portiere. Sicuramente il portiere deve far parte del gioco, ma deve essere di supporto e d’aiuto al momento giusto”.