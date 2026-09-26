America’s Cup, Abodi esalta Napoli: “Entusiasmo e passione, numeri che fanno riflettere”

Abodi soddisfatto per le regate a Napoli: entusiasmo dei tifosi e grande presenza di turisti per l’evento velico.

Il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ha espresso soddisfazione per le prime regate preliminari della Louis Vuitton Cup a Napoli, appuntamento che anticipa l’America’s Cup in programma in città nel 2027. Abodi, che nei giorni scorsi si era soffermato anche sul progetto di riqualificazione dello Stadio Maradona in vista di Euro 2032, ha sottolineato soprattutto la partecipazione del pubblico e l’impatto che l’evento velico sta avendo sul capoluogo campano.

Abodi: “La spinta è quella dell’entusiasmo e della passione dei napoletani”

Il Ministro ha dichiarato: “Il nostro auspicio è che la nazionale della vela riesca a raggiungere i risultati sperati. Ci sono dei concorrenti agguerriti, ma io credo che la spinta non sia soltanto quella del grecale che soffia in maniera significativa, ma quella dell'entusiasmo e della passione dei napoletani, di tutti gli appassionati del mondo velico e anche dei turisti che sono venuti in maniera massiccia. Sono numeri che fanno riflettere sulla portata di questo evento e i ritorni che sono già immediati, non soltanto a rilascio progressivo”.