Gabbiadini: “Napoli scelta che rifarei, come fai a dirgli di no. Mi volevano a tutti i costi”

Gabbiadini ripercorre la carriera, dal Napoli al Southampton, e ricorda la delusione vissuta con l’Italia.

Ritiratosi a dicembre dello scorso anno, Manolo Gabbiadini è tornato a parlare della sua carriera in un’intervista a La Repubblica di Genova. L’ex attaccante del Napoli ha spiegato i motivi che lo hanno portato a lasciare il calcio a 34 anni: “Senza calcio sono sereno”. Una decisione maturata dopo un periodo complicato: “Gli ultimi due anni non avevo vissuto bene per i troppi infortuni. Mi dicevano che mi sarei annoiato e invece posso seguire meglio i bambini”.

Gabbiadini ha poi ricordato con piacere l’esperienza in azzurro: "Napoli scelta che rifarei, come fai a dirgli di no. Mi volevano a tutti i costi e nei primi sei mesi feci un sacco di gol. La Sampdoria aveva trovato Muriel come sostituto, furono tutti contenti. In Inghilterra è stato fantastico, vivono il calcio in modo incredibile, il campionato più bello al mondo. Sono molto contento di quella esperienza. Sono poi tornato alla Sampdoria. Appena ha ricevuto la proposta, ho accettato, sapevo che sarei stato bene".

Nel mezzo l'Italia: 13 presenze in azzurro tra cui il maledetto Italia-Svezia che ci escluse per la prima volta dal Mondiale: "Fu tosta da digerire. Sarebbe stato bello segnare e portare l’Italia al mondiale nella gara decisiva. Dovevo fare qualcosa in più, non mi piace scaricare le colpe su altre persone. Ho saputo due giorni prima che sarei partito titolare, ma quando vesti l’azzurro devi essere sempre pronto, un minuto, dieci o novanta è lo stesso. La chiamata di Mancini nel 2022 fu inaspettata e bellissima: il modo migliore per superare il brutto ricordo contro la Svezia".