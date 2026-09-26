Calamai: “Monumentale nel 1T! Allegri ritroverà presto il vero KDB, può riaccendere il Napoli”
Luca Calamai, giornalista, nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb si è soffermato sulla prestazione di Kevin De Bruyne con la maglia del Belgio. Una prova che, secondo Calamai, rappresenta un segnale particolarmente positivo anche per il Napoli: “La prova del Belgio regala un sorriso ai tifosi del Napoli. De Bruyne ha disputato un primo tempo monumentale. Toccando mille palloni, inventando tocchi geniali, sfiorando più volte il gol e dimostrando anche di aver ritrovato potenza fisica”.
Calamai: “La qualità di De Bruyne può riaccendere il Napoli”
Il giornalista ritiene che Massimiliano Allegri possa presto ritrovare un De Bruyne nelle migliori condizioni, elemento fondamentale per consentire agli azzurri di cambiare passo: “Insomma Allegri ritroverà presto il vero De Bruyne. Quello di cui ha assoluto bisogno la squadra partenopea per cambiare passo dopo un inizio di stagione con più ombre che luci. La qualità del fuoriclasse belga può riaccendere un Napoli che ha un parco giocatori da zona scudetto”.
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