Serata speciale nel ricordo di Diego, Zanetti: “Tra Napoli e l’Argentina c’è un legame fortissimo”

Zanetti celebra a Napoli i 25 anni della Fondazione Pupi e racconta il legame con l’Argentina e Maradona.

Javier Zanetti si prepara a vivere una serata speciale a Napoli. Questo sabato è in programma “Una Serata di Stelle per Pupi”, evento benefico organizzato per celebrare i 25 anni della Fondazione Pupi, nata dall’impegno dell’ex capitano dell’Inter e della moglie Paula per sostenere i bambini che vivono in condizioni di povertà ed emarginazione in Argentina. Numerosi i campioni attesi per un appuntamento all’insegna dello sport e della solidarietà. Zanetti, ai microfoni di Sky Sport, ha sottolineato l’importanza della ricorrenza: “Festeggiare venticinque anni della Fondazione Pupi è un grande traguardo per noi”.

Zanetti: “Tra Napoli e l’Argentina c’è un legame fortissimo”

La scelta di Napoli è legata anche allo storico rapporto della città con l’Argentina e con Diego Armando Maradona: “Tra Napoli e l’Argentina c’è un legame fortissimo, soprattutto perché la sede della nostra fondazione si trova a Villa Fiorito, nel quartiere di Lanus dove è nato Diego Maradona. Speriamo davvero che la serata sia una grande festa”. L’evento ricorderà inoltre, a quarant’anni di distanza, il Mondiale conquistato dall’Argentina nel 1986. Zanetti ha ricordato così il Pibe de Oro: “Credo che Diego abbia compiuto una vera magia segnando il gol più bello di tutta la storia dei Mondiali”. Nel corso della serata è previsto anche un tributo di Federico Buffa e la partecipazione di alcune figure che hanno condiviso momenti importanti della carriera di Maradona. “Per noi è fondamentale che facciano parte di questa iniziativa: la solidarietà e la sensibilità verso le persone che hanno più bisogno per me sono molto importanti”, ha concluso Zanetti.