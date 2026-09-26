Bergomi: “Non c'è questa distanza tra l'Inter e le altre. Roma e Napoli hanno lo status da grande”

Bergomi analizza la corsa scudetto: Inter senza distanze dalle rivali, Roma credibile e Napoli con lo status da grande.

Alla sosta per le nazionali Roma, Inter e Lazio occupano le prime posizioni della classifica di Serie A. Beppe Bergomi, intervistato dal Corriere dello Sport, ha analizzato l’avvio di stagione delle principali squadre del campionato, soffermandosi anche sul possibile inserimento del Como nella corsa scudetto: “Fabregas va inserito nella lotta scudetto? Il Como va valutato sul doppio impegno, però tiene incollati alla tv. In generale non c’è questa distanza tra l’Inter e le altre. Juve e Milan hanno il dovere di giocarsela, Roma e Napoli hanno lo status da grande. E Gattuso alla Lazio sta facendo un gran lavoro”.

Bergomi: “La Roma è l’alternativa più credibile”

Bergomi ha parlato anche dell’Inter e della capacità dei nerazzurri di reagire alle situazioni più complicate: “Ma è un’arma a doppio taglio. Da una parte ti senti invincibile, dall’altra non è sempre domenica”. Alla domanda se la Roma rappresenti l’alternativa più credibile, l’ex difensore ha risposto senza esitazioni: “Assolutamente sì perché ha solidità difensiva, fisicità a centrocampo e davanti gente davvero forte”.Sommario SEO: