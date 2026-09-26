Argentina, cresce l'attesa per l'addio di Messi alla nazionale. Scaloni: “Sarà difficile non piangere”

Messi si prepara all’ultima partita con l’Argentina: Scaloni racconta l’emozione per l’addio del capitano.

Si avvicina il momento dell’ultimo saluto di Lionel Messi alla Nazionale argentina. Dopo aver annunciato a fine agosto la decisione di lasciare l’Albiceleste, il 39enne disputerà la sua ultima partita il 6 ottobre contro il Benin a Buenos Aires, davanti al pubblico di casa. Si chiuderà così un percorso iniziato nel 2005 e arrivato a 203 presenze e 125 gol. Una serata che si preannuncia particolarmente emozionante anche per Lionel Scaloni, che ha accompagnato Messi negli anni più vincenti della sua avventura con l’Argentina: “Sarà difficile non piangere”.

Scaloni: “Volevo essere presente al suo addio”

Il commissario tecnico argentino ha raccontato di essersi impegnato personalmente per poter accompagnare Messi nel giorno del suo congedo: “Ho fatto la mia parte perché volevo essere presente al suo addio e, non sapendo se ci sarò ancora, abbiamo fatto tutto il possibile per assicurarci che potesse partecipare a questa partita”. Scaloni, il cui contratto scadrà il 31 dicembre, non ha fornito indicazioni sul proprio futuro. Il ct ha parlato anche del Pallone d’Oro, in programma il 26 ottobre a Londra, e alla possibilità che Messi conquisti il premio per la nona volta ha risposto con una battuta: “Se si tratta di premiare il miglior giocatore...”.