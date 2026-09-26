Allegri passa alla difesa a tre? Sosa: "Poco tempo per cambiare, con chi prova?”

Sosa commenta l’ipotesi del 3-4-2-1 e mostra scetticismo su un immediato cambio di modulo di Allegri.

Ai microfoni di Radio Marte, l’ex centravanti del Napoli Roberto “Pampa” Sosa si è soffermato sulle possibili novità tattiche che Massimiliano Allegri potrebbe introdurre alla ripresa del campionato. Tra le ipotesi circolate c’è quella di un passaggio al 3-4-2-1, soluzione che comporterebbe un cambiamento significativo rispetto all’assetto utilizzato finora dagli azzurri.

Sosa scettico sul cambio modulo di Allegri

Sosa ha espresso i propri dubbi sulla possibilità che Allegri possa lavorare immediatamente su un nuovo sistema, soprattutto considerando l’assenza dei tanti calciatori impegnati con le rispettive nazionali: “Allegri è apparso molto sicuro con la difesa a quattro quando ha parlato in conferenza in questa stagione. Da una settimana all'altra mi sembra poco tempo per cambiare assetto. Se lo farà in questi giorni, con chi lo farà, con i ragazzi della Primavera?”. L’ex attaccante ha dunque evidenziato le difficoltà pratiche di preparare una svolta tattica durante la sosta, in vista del prossimo impegno di campionato contro il Frosinone.