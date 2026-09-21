Amoruso: "Napoli a due facce: bene in uscita nel 1T, poi sul pressing Fiorentina..."

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Lorenzo Amoruso, ex calciatore, è intervenuto a RTV38 per parlare di Fiorentina-Napoli 1-1. Di seguito le sue dichiarazioni: "La Fiorentina di oggi ha mostrato una doppia faccia. Male nel primo tempo, molto meglio nel secondo. Nella ripresa sono riusciti ad andare a prendere il Napoli in pressing alto, mentre in avvio di partita andavano in maniera scordinata e il Napoli usciva benissimo da dietro. Comunque la Fiorentina alla fine ha fatto una buona partita.

Paolo Vanoli sta facendo benissimo, e non si parla solo dell'impatto del nuovo allenatore. Si vede proprio un piglio diverso da parte dei giocatori, detto questo è indubbio che ci sia ancora molto da lavorare. Ci sono tre settimane da sfruttare alla grande. Ora c'è da lavorare molto sull'utilizzo dei calciatori nei vari contesti: in questo momento c'è tanta qualità, ma non tutti i giocatori che ora sono a disposizione di Vanoli hanno la possibilità di essere competitivi. Alcuni devono adattarsi alle caratteristiche della squadra: non puoi concedere tanti palloni buttati via o correre a vuoto di continuo".