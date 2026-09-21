Del Genio punge: "Non facciamo mai il fuorigioco! Esulterò più di un gol..."

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Paolo Del Genio critica il baricentro basso del Napoli e commenta il mancato ingresso di Vergara nel finale della sfida con la Fiorentina.

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni Canale 8 nel corso di Linea Calcio. Di seguito le sue parole: "Voglio dire una cosa che sembra una battuta ma non lo è, credetemi. La prima volta che vedrò un assistente di linea alzare la bandierina perché abbiamo messo qualcuno in fuorigioco, esulterò più di un gol. Non mettiamo nessuno in fuorigioco perché siamo schiacciati!".

Sul mancato ingresso di Vergara

"Non so se è stato un errore o meno, però so che la motivazione è quello che Allegri deve risolvere con se stesso. Quando come motivazione dice: 'Se io metto Vergara e prendo gol in contropiede, che mi dite?', io non ti dico niente. Non ti dico niente perché hai fatto un tentativo coraggioso e lo apprezzo. Se lo vogliamo tradurre in numeri, secondo me se su 10 partite tu metti un attaccante in più nei minuti finali, due volte perdi e sette, otto volte vinci. Questa è la mia filosofia, ma nel mondo del calcio oggi fanno così quasi tutti".