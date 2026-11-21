Torino, Abate a Dazn: "Non ci snaturiamo! Napoli fisico, ecco perché Gineitis..."

Ignazio Abate, allenatore del Torino, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel prepartita della sfida contro il Napoli, soffermandosi sul proprio legame con la città partenopea e sulle difficoltà della gara. Il tecnico granata ha spiegato la scelta di schierare Gineitis dal primo minuto per contrastare la fisicità degli azzurri, parlando anche degli aspetti da migliorare nella propria squadra e del piacere di ritrovare Massimiliano Allegri.

Che effetto le fa tornare a Napoli?

"Napoli è stata la mia prima esperienza fra i professionisti, i miei nonni sono napoletani e mi hanno trasmesso questa passione. È sempre bello giocare qui".

Come si affronta una squadra come il Napoli?

"Dobbiamo cercare di non snaturarci. Incontriamo una squadra fisica e la scelta di Gineitis va in questa direzione. Sarà una sfida affascinante, in uno stadio bello. Mi aspetto una prestazione di personalità da parte dei miei".

Dovete migliorare nella gestione delle partite?

"Il nostro è un percorso, è una questione di maturità della squadra che crede in un determinato calcio. Poi esiste la lettura dei momenti della partita e in questo dobbiamo migliorare tanto".

Che effetto le fa ritrovare Allegri?

"È sempre un piacere ritrovarlo a questi livelli, ho vissuto anni molto belli insieme a lui".