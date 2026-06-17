Anguissa, Schira: "Tutto fermo. Lobotka ogni tanto fa capire di avere mal di pancia"

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A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Nicolò Schira, giornalista: "Magari domani non sarà il giorno di Allegri, ma in settimana si dovrebbe completare la risoluzione al Milan. Oggi hanno chiuso gli accordi, quindi in settimana si concluderà e immagino che giovedì o venerdì Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli. Si sono lasciati un po' male Allegri ed il Milan, il tecnico incolpa la società di non averlo supportato nel mercato invernale credo che sia stato scaricato già da marzo, ma va detto che la società fa sapere che Allegri era un po' distratto perché l’accordo col Napoli lo aveva trovato prima della fine del campionato.

Alla fine si separeranno, il Milan riparte da Amorim, il Napoli prende Allegri e vedremo se il tecnico tornerà a brillare. Mario Gila può essere il nome giusto, non ai 30 milioni che chiede la Lazio, non ai 15 che chiede De Laurentiis, ma si può trovare una quadra per soddisfare tutti. Lobotka ogni tanto fa capire che ha il mal di pancia, tra l’altro ha una clausola rescissoria da 25 milioni, ma la sensazione è che i top club non siano propensi a prenderlo. Inoltre, il Napoli ha un’opzione per estendere il contratto fino al 2028. Con Anguissa invece i dialoghi sono fermi, è vero che è sempre piaciuto al Allegri, ma adesso il Napoli deve decidere se fargli un rinnovo vero oppure cederlo e magari sostituirlo con Rabiot perchè se Allegri può spendere un nome, lo fa per Rabiot".