Inter, Chivu alza la voce: "Serve un esterno destro? Lo capite da soli anche voi…"

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Chivu chiede un esterno destro e invita alla pazienza sul mercato dopo Inter-Manchester City.

Christian Chivu guarda già al mercato dopo la vittoria ai rigori contro il Manchester City nell'amichevole disputata a Hong Kong. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico nerazzurro ha ammesso che la rosa necessita ancora di un rinforzo sulla corsia destra, pur invitando a non avere fretta nelle scelte. L'allenatore ha poi analizzato la prestazione della sua squadra, sottolineando come il risultato conti meno del lavoro svolto in questa fase della preparazione.

Chivu: "Serve pazienza sul mercato, c'è ancora tanto da lavorare"

"Ci serve un esterno destro? Lo capite da soli anche voi… Se fate i calcoli e la conta, risulta questo. Abbiamo tre esterni, forse tre esterni e mezzo considerando Carlos Augusto che può fare quel ruolo ma che io preferisco come terzo dietro. Il mercato è lungo e bisogna avere pazienza per scegliere bene. Abbiamo cercato di togliere gioco e palleggio al City, facendo una pressione alta. A volte ci siamo riusciti, alzando il quinto per prendere il loro terzino in costruzione, a volte meno. Il blocco basso diventa una difesa della porta, cercando di mantenere i nostri principi. Dopo due settimane di lavoro la condizione va gestita. Bisseck ha fatto gli straordinari, è stato l'ultimo ad uscire. Non guardiamo i risultati, c'è tanto lavoro da fare."