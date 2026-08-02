L'emozione di Hamsik: "E' sempre incredibile qui. Quel record di Bruscolotti..."

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Non poteva mancare, nella lunga serata dedicata al centenario della SSC Napoli, un intervento carico di emozione da parte di Marek Hamsik, capitano simbolo di un'epoca intera e da sempre legatissimo alla piazza partenopea.

"Ogni volta è un'emozione speciale"

Visibilmente commosso nel ritrovarsi ancora una volta sul palco davanti al proprio pubblico, Hamsik ha aperto il suo intervento con parole semplici ma profonde: "Ogni volta è un'emozione speciale, incredibile. Mamma mia, grazie. È un onore". Un affetto reciproco, quello tra lo slovacco e Napoli, che continua a rinnovarsi ad ogni occasione pubblica, a testimonianza di un legame mai scalfito dal tempo.

Il record di presenze e il primato su Bruscolotti

Uno dei passaggi più significativi ha riguardato il record di presenze in maglia azzurra, conquistato proprio superando lo storico primato di Giuseppe Bruscolotti: "Quando si avvicinava, si sentiva, non posso che essere orgoglioso, è una città speciale ed il primato è un onore". Parole che raccontano il peso e il valore che Hamsik attribuisce a quel traguardo, arrivato in una piazza capace di lasciare il segno anche nei giocatori più esperti e navigati.

"Essere capitano qui è qualcosa di speciale"

Alla domanda su cosa abbia significato indossare la fascia da capitano in una piazza esigente e appassionata come quella partenopea, Hamsik non ha avuto dubbi: "Essere capitano in questa città è qualcosa di speciale, ma i tifosi mi hanno sempre voluto bene, come io a loro, è sempre stato un rapporto speciale". Un rapporto, quello tra Hamsik e il popolo azzurro, costruito negli anni attraverso prestazioni, sacrificio e un attaccamento alla maglia che è andato ben oltre il campo da gioco. Le parole di Hamsik, cariche di gratitudine e affetto, confermano ancora una volta perché il suo nome resti tra i più amati nella storia recente della SSC Napoli.