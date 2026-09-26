Trevisani punge Allegri: "De Bruyne ed Højlund? I giocatori fanno bene se esaltati dal contesto”

Durante Cronache Live in onda su Youtube sul canale di Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani si è concentrato sulle prestazioni di De Bruyne ed Hojlund lontani da Napoli. I due sono tornati a brillare, coinvolti da squadra sicuramente più offensive: “De Bruyne? Mi dicono che anche Hojlund ha fatto bene, ha ricevuto palloni quantomeno. È una storia vecchia. I giocatori fanno bene se vengono esaltati dal contesto nelle loro caratteristiche”

