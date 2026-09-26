Infortunio Anguissa, Pellegatti: “Psicosomatico! Se non è sereno per il rinnovo…”
Il giornalista Carlo Pellegatti, intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio nel corso di L'Ascia Raddoppia, ha analizzato i temi attuali in casa Napoli. Di seguito le sue parole.
Ci sono continue voci sulle situazioni interne tra Allegri e la squadra
“Lì chi deve intervenire? La società. Manna è più un operativo, De Laurentiis non entra in queste beghe e mi sembra anche impegnato, è spesso a Los Angeles. È la mancanza della solita figura, che manca anche al Milan e speriamo che la prendano presto, dell’Head of Football. Manna mi sembra un Braida come operatività. Ma manca il Galliani di turno".
Il gruppo dei senatori è logoro?
"Attenzione ai problemi psicosomatici! Non vuol dire, attenzione, che fa finta. È quando un giocatore non è sereno. E quindi Anguissa, domanda: per il rinnovo fa parte dei giocatori sereni? No, e quindi psicosomatico”.
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