Infortunio Anguissa, Pellegatti: “Psicosomatico! Se non è sereno per il rinnovo…”

Carlo Pellegatti si sofferma sulla situazione di Anguissa e sui dubbi legati alla serenità del centrocampista in vista del rinnovo

Il giornalista Carlo Pellegatti, intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio nel corso di L'Ascia Raddoppia, ha analizzato i temi attuali in casa Napoli. Di seguito le sue parole.

Ci sono continue voci sulle situazioni interne tra Allegri e la squadra

“Lì chi deve intervenire? La società. Manna è più un operativo, De Laurentiis non entra in queste beghe e mi sembra anche impegnato, è spesso a Los Angeles. È la mancanza della solita figura, che manca anche al Milan e speriamo che la prendano presto, dell’Head of Football. Manna mi sembra un Braida come operatività. Ma manca il Galliani di turno".

Il gruppo dei senatori è logoro?

"Attenzione ai problemi psicosomatici! Non vuol dire, attenzione, che fa finta. È quando un giocatore non è sereno. E quindi Anguissa, domanda: per il rinnovo fa parte dei giocatori sereni? No, e quindi psicosomatico”.