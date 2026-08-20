Gabriel Jesus, Jackson o Zirkzee? Del Genio: "Tutti forti, ve li descrivo tecnicamente"

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Il Napoli lavora alle cessioni anche per farsi trovare pronto nel rush finale del calciomercato per un colpo in attacco. Tanti i nomi che circolano, da Gabriel Jesus a Nicolas Jackson del Chelsea o Zirkzee del Man United. Ne ha parlato, facendo un'analisi dei vari profili, il giornalista Paolo Del Genio: "Sono tutti forti, ma diversi tra loro. Jackson può somigliare più a Kean, velocità e potenza. Mi piacerebbe Kean, quindi anche Jackson, ha numeri importanti anche in Champions. E' uno di primissima fascia, il Chelsea lo vende perché ne è pieno. E' andato in prestito, ma al Bayern, non ad una squadra, l' c'è Kane, ma quando entrava comunque andava spesso a segno.

Zirkzee mi piace molto, è diverso, più sulla tecnica che sulla velocità. Gabriel Jesus è tecnico, più vicino a Zirkzee. Bisogna capire cosa cerca il Napoli, ma non so se può fare questi sofismi o prende tra i vari quello che diventa più fattibile. Il mio gusto? Dipende da come vuoi giocare. Se vuoi giocare con uno che lega allora Zirkzee o Jesus, se vuoi la profondità feroce allora Kean e Jackson. Ma non escludiamo alla fine che possa restare Lucca", le parole di Paolo Del Genio nel corso di Kiss Kiss Napoli.