Inter ha fatto il vuoto? Bezzi: "Ho perplessità, andrà forte sulla Champions..."

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Si avvicina l'inizio del campionato ed è il momento di analizzare le squadre al via e formulare le famose griglie in base al calciomercato. Alla radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà, è intervenuto il giornalista Gianni Bezzi, che ha cominciato dal caos della Lazio, salvo proseguire poi sul Milan e sull'Inter.

Il Milan dovrebbe lasciar partire Leao?

"Io ho sempre ritenuto che dare via Leao sarebbe la miglior scelta per i rossoneri. Il Milan comunque deve fare grande attenzione, perché Amorim dovrà confrontarsi con un campionato nuovo. Il miglior acquisto che hanno fatto è Gila, che è una certezza, ma faticheranno molto per trovare una soluzione".

L'Inter ha aumentato il gap con le altre? In Europa potrà ambire ad una stagione importante?

"Io ho qualche perplessità sull'Inter. Si vorranno di certo riscattare in Champions League e questo potrebbe avere dei riflessi sul campionato. Per andare forte in Europa perderanno qualcosa in Italia insomma, anche se con gli innesti dalla Premier la squadra rimane di grandissimo riguardo. In scia penso che potranno favorirne il Napoli di Allegri e la Roma di Gasperini. In particolare per i giallorssi è l'anno del centenario ed è stata fatta una grande campagna acquisti. La rosa è competitiva e, come ha detto lo stesso Gasperini, lui è venuto nella capitale per vincere".

Alla Lazio salta anche l'arrivo di Bamba Dieng. Che momento stanno vivendo i biancocelesti?

"Non mi sembra tanto preoccupante il fatto che non sia arrivato Bamba Dieng. Di certo la Lazio andrà giudicata alla fine del mercato, perché ad ora si è visto poco. Anche l'eliminazione contro il Mantova ci può stare, non è quello il punto. Bisogna capire più che altro come verrà completata la campagna acquisti, perché ritengo che la Lazio possa fare anche un buon campionato. Serve una attaccante importante e c'è la situazione Romagnoli da definire, ma a centrocampo ci sono dei valori. Si tratta solo di superare questo momento, posto che questo stadio vuoto non serve a niente. Quello che hanno fatto i tifosi ci può anche stare, ma nel momento in cui non cambia nulla che senso ha? Bisognerebbe cercare di trovare una via di mezzo".

La protesta andrebbe quindi interrotta?

"Mesi fa pensavo che non andare allo stadio potesse essere una soluzione, ma finché nessuno fa un passo indietro la guerra va avanti. Lotito, pure se la Lazio dovesse andare in Serie B, riceverebbe il paracadute e rimarrebbe in sella. Per il resto mi sento dire anche che Gattuso dovrebbe imparare che nel calcio non si va a avanti solo mettendosi l'elmetto, ma anche con le idee. Con il Mantova non si è visto nulla e non dimentichiamo che lo stesso Gattuso finora è stato esonerato quasi ovunque, tranne che in quella buona parentesi con il Napoli".