Napoli-Bologna, il bordocampista: “Allegri impazzito agli errori di Lucca! Vi racconto…”

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Federico Sala, bordocampista per Napoli-Bologna, ha raccontato alcuni retroscena sulla sfida dello stadio Diego Armando Maradona.

Federico Sala, giornalista e bordocampista DAZN per Napoli-Bologna, è intervenuto a Radio Napoli Centrale per raccontare alcune curiosità e retroscena della sfida del Maradona. Tra i protagonisti che lo hanno maggiormente colpito c'è Favasuli: "La personalità di Favasuli mi ha sorpreso. Dopo tre sconfitte di fila, in un ambiente che non era il solito Maradona, è entrato in campo e ha stravolto la partita. Non è banale per uno che ha appena esordito in Serie A. Molti stanno capendo che questi giocatori possono giocare in Serie A. L'impatto sulla partita, senza freni, senza dubbi nei confronti delle sue qualità, mi è piaciuto". Sala ha poi raccontato la reazione di Allegri nel finale: "L'ultima scena della rabbia di Allegri? Un classico di Allegri, più si arriva alla fine della partita, più si accende e diventa uno show. Non gli piace quando non gestisci bene il pallone. E Lucca è stato fortunato che la partita sia finita in quel modo. Lui è impazzito, ha detto di tutto e di più. Non l'ha presa bene. Non vuole leggerezze di questo tipo. Se perdi due punti così, perdi tanto".

Sala: "Napoli solido, Allegri sa dove vuole arrivare"

Il giornalista ha quindi analizzato il momento della squadra, sottolineando la necessità di tempo per assimilare i meccanismi del nuovo corso: "Serve tempo, servono meccanismi che devono essere oliati. La squadra ha una spina dorsale importante. Manca McTominay, si sono infortunati Alisson e Meret, il Napoli non ha potuto fare mercato... Servirà tempo. Ho visto però un Napoli molto solido, molto centrato. E vedo un allenatore che sa dove vuole arrivare. Poi si può dibattere sul calcio bello o meno bello. Ma è fatto da episodi, se Anguissa fa gol a Milano è tutta un'altra narrazione. L'unica partita in cui ha fatto fatica credo sia contro l'Arsenal. Io penso che questa squadra sia conscia del proprio valore". Sala ha poi svelato anche un'indicazione data da Allegri nell'intervallo: "All'intervallo abbiamo catturato una frase di Allegri nel tunnel: chiedeva di allargare e andare dentro. La soluzione doveva essere sugli esterni. Lang ha fatto un grande secondo tempo, ha spostato l'inerzia della partita. Ha portato il Bologna ad abbassarsi. Le indicazioni di Allegri hanno funzionato". Infine, spazio a Højlund e alle sue prospettive realizzative: "Højlund può crescere e lottare per la classifica marcatori? Deve farlo, perché è il terminale offensivo di una squadra solida. E poi è famelico. Non era facile, perché i centrali del Bologna sono forti e aggressivi. Non ha avuto tante occasioni, ma è un giocatore che sicuramente si giocherà la classifica cannonieri. Può arrivare oltre la doppia cifra. Poi ci sono tante variabili, come la rotazione. Faccio fatica a vedere il Napoli dal primo minuto con Lucca. Dovrà gestire le energie".