Favasuli, l’ex allenatore: “Duttile, riconosce bene gli spazi e si adatta a più situazioni di gioco”

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Moreno Longo esalta Costantino Favasuli: l’esterno del Napoli si distingue per duttilità, disponibilità e capacità di adattarsi a più ruoli.

Moreno Longo conosce bene Costantino Favasuli, avendolo allenato ai tempi del Bari, e ne ha apprezzato soprattutto la duttilità. L’ex tecnico biancorosso ha sottolineato la capacità dell’esterno del Napoli di adattarsi a diverse posizioni e situazioni di gioco, come spiegato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “È un giocatore che riconosce molto bene gli spazi e si adatta molto bene a più situazioni durante il gioco. Lo abbiamo fatto giocare a destra, a sinistra, esterno basso, alto, anche la mezzala”.

Longo esalta l’atteggiamento di Favasuli

Oltre alle qualità tattiche, Longo ha evidenziato soprattutto l’atteggiamento di Favasuli, sottolineandone umiltà, disponibilità e capacità di mettersi completamente al servizio della squadra: “Si mette a completa disposizione. Non si pone mai il dubbio, ma caspita mi ha messo da questa parte piuttosto che da questa. No, lui si concentra e ti dà l’anima e il 110% per fare quello che tu gli stai chiedendo”.