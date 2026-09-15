Marolda: “Il Napoli deve tornare sul mercato e prendere un centrocampista e una punta”

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Ciccio Marolda analizza il momento del Napoli: dal doppio play Gilmour-Lobotka a Favasuli, passando per il mercato e la sfida con la Fiorentina.

Ciccio Marolda è intervenuto nel corso della trasmissione “Il Bello del calcio”, in onda su Televomero, analizzando il momento del Napoli dopo la vittoria contro il Bologna. Il giornalista ha apprezzato soprattutto la reazione degli azzurri nella ripresa: “Nel secondo tempo ho visto un Napoli con la voglia di vincere. Un Napoli che ha costruito, aveva di fronte un avversario diverso, ma la fotografia che viene fuori è che il Napoli se la può giocare”. Marolda ha poi commentato il doppio play formato da Gilmour e Lobotka: “È una soluzione d’emergenza, non penso che possa essere una soluzione per tutta la stagione, perché poi son piccolini: là in mezzo c’è bisogno anche di fisico, di muscoli, di forza”. Critica, invece, la lettura della “rabbia” invocata da Allegri: “Per me la rabbia contro il Bologna non è esistita proprio, perché altrimenti il primo tempo sarebbe stato diverso. C’è stata concentrazione, questo sì, ma rabbia no. Poi è un termine che non mi piace, sia nel calcio che nella vita, quindi mi auguro che non ci sia mai”.

Marolda: “Favasuli deve trovare più chance”

Tra i temi affrontati anche la crescita di Costantino Favasuli, indicato da Marolda come una risorsa importante per il futuro del Napoli: “È la dimostrazione che, per prendere un buon giocatore, non serve spendere tanti milioni. Merita una chance da titolare? Intanto i titolari non sono 11, ma anche 13, 14, 15… In questo numero lui ci deve stare. Poiché diventerà un capitale importante del Napoli, può diventarlo, mi auguro che trovi più chance”. Il giornalista ha quindi parlato dei tempi indicati da Allegri per sistemare la classifica, ribadendo la propria fiducia nel tecnico: “Io ho fiducia in Allegri. Due mesi probabilmente è un lasso di tempo troppo corto per aspettarmi un Napoli che esplode e che mette in difficoltà tutti. Io credo che il Napoli deve tornare sul mercato e, da gennaio in poi, sarà competitivo. Chi deve comprare? Un centrocampista e un attaccante”. Infine, sulla Fiorentina, Marolda ha indicato alcuni accorgimenti tattici: “La Fiorentina la stiamo conoscendo adesso. Allegri deve studiare questa partita in modo particolare, deve frenare Mastantuono sulla fascia. Poi, secondo me, il centrocampo dovrebbe essere rinforzato. Mi auguro che Anguissa rientri, così da poter dare anche più spazio a De Bruyne, che potrebbe impensierire Fagioli”.