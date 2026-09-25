Ghoulam su un colpo con Ancelotti: "Lo volevano a tutti i costi!"

Faouzi Ghoulam ha parlato al Cds e ha svelato un retroscena relativo a Fabian Ruiz, ex compagno e suo grande amico.

Kvaratskhelia è da Pallone d'Oro? Oppure lo merita il tuo amico Fabian?

«Fabian fuori concorso perché sarei di parte. E allora io lo darei a Messi. Maradona è il miglior giocatore di tutti i tempi e nessuno mi farà mai cambiare idea, ma quello che ha fatto Messi, ragazzi, è stato incredibile. E io ero lì, in America. Non era normale».



Fabian ha vinto di tutto col Psg.

«Ma lui è fortissimo. Quando arrivò con Ancelotti, il club ci disse che lo volevano a tutti i costi. Poi è andato in Francia solo perché il Psg voleva fare un torto al Real Madrid. Ancelotti voleva portarlo anche al Real a scadenza, ma loro stavano aspettando Mbappé e quindi non potevamo chiudere l'operazione. Così il Psg si è mosso in anticipo. Ma inizialmente non lo volevano e infatti non giocava».