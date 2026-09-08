Inter-Napoli, Perillo: "Tante note positive, pagati a caro prezzo gli errori sotto porta"

vedi letture

Antonello Perillo analizza Inter-Napoli: dagli errori sotto porta ai cambi di Allegri, fino ai segnali positivi in vista dell'Arsenal

Il giornalista Antonello Perillo, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato la sconfitta del Napoli contro l'Inter, soffermandosi sulla prestazione degli azzurri e sui rimpianti per la rimonta subita dallo 0-2 al 3-2. Nel mirino gli errori sotto porta e alcune scelte di Massimiliano Allegri, ma non mancano gli aspetti positivi in vista della sfida di Champions League contro l'Arsenal.

"Una partita bellissima, come le più spettacolari della Premier League, ha premiato l’Inter, facendo precipitare il Napoli dalle stelle alle stalle. Gli azzurri di Allegri hanno lottato come leoni ma si sono fatti incredibilmente rimontare dallo 0-2 al 3-2 finale. Tantissime le note positive per il Napoli, quasi resuscitato dopo la sconfitta contro il Como, ma sono stati pagati a caro prezzo gli errori sotto porta (incredibile quello di Anguissa a porta vuota un minuto prima del gol partita di Lautaro) e i cambi di Allegri, passato alla difesa a cinque con l’inserimento di un indeciso Badiashile. Non c’è nemmeno il tempo per leccarsi le ferite, perché mercoledì arriva l’Arsenal. Restano i rimpianti ma anche la soddisfazione di aver visto una squadra viva e in grado di giocarsela alla pari contro qualsiasi avversaria".