Caressa: “Di Lorenzo mi piace, ma hai Kayode e si può provare lui. Aspettiamo Mancini”
La sconfitta dell’Italia contro il Belgio ha fatto emergere le prime critiche nei confronti della Nazionale di Roberto Mancini, ma il giornalista Fabio Caressa, intervenuto a Radio Deejay, ha invitato a concedere tempo al nuovo corso azzurro: “Secondo me è giusta la reazione emotiva dei tifosi. Abbiamo presente a che livello abbiamo iniziato questa avventura, ma cosa vi aspettavate che in due allenamenti diventasse campione del mondo? Romano manco sapeva di essere italiano fino a 5 giorni fa, pensavate diventasse Rodri. Aspettiamo”.
Caressa: “Di Lorenzo mi piace, ma hai Kayode e si può provare lui”
Il telecronista e conduttore Sky ha comunque evidenziato alcuni aspetti che non lo hanno convinto nella prestazione dell’Italia: “Mi ha preoccupato la fragilità difensiva del primo tempo. Alcune cose non le capisco, Di Lorenzo mi piace ma hai Kayode e si può provare lui. Il primo tempo è stata una gran confusione, nel secondo qualcosina si è visto”. Il giornalista si è soffermato anche su Sandro Tonali: “Io qualche dubbio: un po' di personalità la devi mettere in campo. Sembra quasi dica: io sono in Premier...”. Caressa ha infine ribadito la fiducia in una crescita della Nazionale nel corso dei prossimi impegni: “Nel corso delle 4 partite vedremo dei miglioramenti, sono abbastanza convinto. Della Nations League, chi se ne frega?”.
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