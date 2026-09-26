Caressa: “Di Lorenzo mi piace, ma hai Kayode e si può provare lui. Aspettiamo Mancini”

Caressa invita ad aspettare l’Italia di Mancini, ma indica i problemi difensivi e propone Kayode al posto di Di Lorenzo.

La sconfitta dell’Italia contro il Belgio ha fatto emergere le prime critiche nei confronti della Nazionale di Roberto Mancini, ma il giornalista Fabio Caressa, intervenuto a Radio Deejay, ha invitato a concedere tempo al nuovo corso azzurro: “Secondo me è giusta la reazione emotiva dei tifosi. Abbiamo presente a che livello abbiamo iniziato questa avventura, ma cosa vi aspettavate che in due allenamenti diventasse campione del mondo? Romano manco sapeva di essere italiano fino a 5 giorni fa, pensavate diventasse Rodri. Aspettiamo”.

Caressa: “Di Lorenzo mi piace, ma hai Kayode e si può provare lui”

Il telecronista e conduttore Sky ha comunque evidenziato alcuni aspetti che non lo hanno convinto nella prestazione dell’Italia: “Mi ha preoccupato la fragilità difensiva del primo tempo. Alcune cose non le capisco, Di Lorenzo mi piace ma hai Kayode e si può provare lui. Il primo tempo è stata una gran confusione, nel secondo qualcosina si è visto”. Il giornalista si è soffermato anche su Sandro Tonali: “Io qualche dubbio: un po' di personalità la devi mettere in campo. Sembra quasi dica: io sono in Premier...”. Caressa ha infine ribadito la fiducia in una crescita della Nazionale nel corso dei prossimi impegni: “Nel corso delle 4 partite vedremo dei miglioramenti, sono abbastanza convinto. Della Nations League, chi se ne frega?”.