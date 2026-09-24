Belgio verso l'Italia, van Bommel: “Vogliamo dominare il gioco! Li conosciamo, c'è KDB..."

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Mark van Bommel ha presentato Italia-Belgio di Nations League, parlando del nuovo ciclo dei Diavoli Rossi, del suo passato al Milan e non solo.

Il Milan resta un ricordo speciale per Mark van Bommel, che alla vigilia della sfida di Nations League contro l’Italia è intervenuto a Sky Sport per parlare della gara e del suo passato in rossonero. L’ex centrocampista, ora ct del Belgio, ha ricordato con piacere la sua esperienza al club: “Ho passato un periodo veramente bello al Milan. È stato breve, ma abbiamo giocato veramente bene, avevamo una rosa fantastica. All'Olimpico ho giocato una sola partita e abbiamo vinto lo scudetto. Speriamo di ottenere un altro bel risultato domani”. Van Bommel ha poi raccontato di aver sentito alcuni ex compagni in vista della partita: “Ho sentito alcuni ex compagni e abbiamo litigato in vista di questa gara (sorride, ndr)”. Sul nuovo corso del Belgio ha spiegato: “Non è semplice preparare la squadra in 3-4 giorni. Ci abbiamo provato. Noi vogliamo la palla, dominare il gioco e mantenere il possesso. Comincia una nuova era per noi, affronteremo Nazionali forti, ma ci proveremo. E l'Italia ha il nostro stesso problema”.

Van Bommel: “I giocatori esperti sono importanti per la nostra Nazionale”

Il commissario tecnico del Belgio ha parlato anche della sfida tattica con l’Italia: “Non sappiamo cosa farà Mancini, è difficile preparare questa partita. Conosco benissimo Gattuso, ma ora c'è Roberto. Ho visto tante sue partite e ho preparato la mia Nazionale ad affrontarlo, sarà difficile per entrambi”. Un Belgio che può contare su diversi calciatori che conoscono bene il calcio italiano: “Lukaku, De Bruyne, De Ketelaere... Abbiamo diversi giocatori che giocano o hanno giocato in Italia. Questo significa che possiamo adattarci meglio al calcio italiano, è bello. I calciatori esperti poi sono importanti per la nostra Nazionale”. Inevitabile anche il riferimento al Milan e ai calciatori rossoneri del Belgio: “Ho parlato con De Winter e Moreira di Milanello, dello stadio, del Milan. I rossoneri devono tornare a vincere. È da un paio d'anni che non sono in una situazione molto buona, ma devono tornare a vincere”. Infine, sul possibile futuro sulla panchina del Milan, Van Bommel ha lasciato aperta la porta: “Aspettiamo... Intanto giochiamo Nations League ed Europeo, poi vedremo. Sarebbe bello, ma non parliamo ora del futuro”.