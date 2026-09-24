Sfuriata Allegri, Pavarese: "Cosa c'è di strano? Se fa bene alla squadra..."

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Nel corso del suo intervento a Radio Punto Nuovo, Gigi Pavarese ha analizzato il momento del Napoli dopo le prime giornate di campionato, soffermandosi sulle difficoltà incontrate dalla squadra, sulla gestione di Massimiliano Allegri e sull’importanza della sosta per recuperare gli infortunati.

"Non so se Allegri abbia ormai imparato a conoscere le caratteristiche dei giocatori che ha a disposizione, ma un uomo intelligente come lui sa anche capire quando è necessario avere un atteggiamento più duro dal punto di vista motivazionale. Se ha avuto una reazione più forte nello spogliatoio dopo il pareggio, sicuramente lo ha fatto per cercare di motivare e svegliare qualcuno che probabilmente era ancora lontano dalla partita.

Non credo ci sia nulla di strano nel fatto che un allenatore possa entrare nello spogliatoio e alzare la voce dopo una gara che non è andata come ci si aspettava. Fa parte della normalità del calcio. In allenamento può capitare di avere un confronto più acceso, di discutere dopo un contrasto o un calcio di troppo, ma sono dinamiche che fanno parte della quotidianità di una squadra. Allo stesso modo, al termine di una partita, se il risultato non soddisfa, è normale che un allenatore manifesti il proprio disappunto e chieda qualcosa in più ai giocatori.

Io ho vissuto situazioni nelle quali a fine primo tempo qualcuno entrava nello spogliatoio e, per la rabbia, arrivava persino a spaccare un tavolo dopo essere andato sotto nel punteggio. Sono cose che possono succedere nel calcio. Per questo non vedo nulla di particolare nella possibilità che Allegri abbia avuto un confronto più acceso con la squadra. Anzi, se lo ha fatto, penso sia servito proprio per aumentare la motivazione e riportare tutti sul livello di attenzione necessario".

Le difficoltà del Napoli in questo avvio di stagione?

"Il Napoli deve innanzitutto mettere punti in cascina, perché finora ha perso terreno e, dopo la sosta, arriverà un vero tour de force, con nove partite, sei di campionato e tre di Champions League. Sarà quindi fondamentale recuperare energie, fare un po’ di benzina e affrontare i prossimi impegni con maggiore fiducia.

Nella nostra esperienza abbiamo imparato che non si può mai sottovalutare nessun avversario. Alla ripresa, peraltro, il Napoli affronterà una neopromossa che in questo inizio di stagione ha dimostrato una condizione fisica importante. È una squadra che, proprio grazie alla condizione e alle motivazioni, è riuscita forse anche a sopperire ad alcune lacune tecniche. Ha dimostrato fame, entusiasmo e un grande spirito competitivo, meritando quello che ha ottenuto fino a oggi.

Allegri lavorerà durante la sosta. È vero che alcuni giocatori saranno impegnati con le nazionali, ma credo che l’obiettivo principale del tecnico sarà recuperare qualche infortunato e avere più giocatori disponibili alla ripresa. Il calendario è impegnativo e il Napoli avrà bisogno di tutte le proprie risorse".