Bucchioni: "Napoli era su Italiano, ma non ha avuto coraggio..."

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Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto alla radio di Tuttomercatoweb.com per parlare di Nazionale: "La situazione è grave, non siamo andati al Mondiale per tre volte di fila. Vogliamo ripartite e cerchiamo di portare a casa ciò che c'è di buono. Non conosco certi ragazzi, ora c'è Mancini e cerchiamo di appoggiarlo. Deve fare un buon lavoro ma facciamolo lavorare. Vediamo questi nuovi innesti, lui sa valutare i ragazzi come pochi. Un po' mi devo fidare in un momento drammatico del nostro calcio".

Italiano e Vlahovic: chi manca di più alla Serie A?

"Italiano, era un portatore di idee, di un calcio nuovo. Siamo sempre a esaltare mediaticamente chi porta qualcosa di nuovo, lui però non buca e passa in secondo piano. Ha fatto un lavoro incredibile a Firenze, abbiamo visto cosa ha fatto anche a Bologna. E ce lo siamo fatti portare via. Perché non lo ha preso il Milan? II Napoli ci è andato vicino ma ha preso l'usato sicuro, non ha avuto coraggio".