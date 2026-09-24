Italiano, Paganini: "Forse ora si capisce perché non sia andato a Napoli"

vedi letture

Ospite della radio di Tuttomercatoweb.com è stato il giornalista Paolo Paganini, che ha parlato di Nations League e degli esordi da ct di nomi importanti come Zidane, Klopp e Xavi: "C'è una tendenza generale ormai a fare in modo che sulle panchine importanti ci vadano tecnici all'avanguardia ma anche più giovani. C'è un rinnovamento. Anche in Italia si parla di Fabregas e altri più giovani. Questi nomi hanno cercato altri spazi dopo i club. Per me Zidane può fare meglio, perché la Francia ha un parco giocatori talmente ampio e di qualità... Ha già gestito campioni, è avvantaggiato. Dipende dal materiale umano e tecnico che hai a disposizione".

Italiano e Vlahovic: chi manca di più alla Serie A?

"Italiano, perchè è stato a un soffio dall'andare al Napoli. E forse si capisce perché non è andato. Probabilmente aveva un'idea di un certo tipo, costruire una squadra con certe idee e calciatori e abbiamo visto che il Napoli non ha fatto mercato. Mentre Allegri ha accettato di gestire la situazione, Italiano aveva bisogno non di nomi eclatanti ma di un ricambio generazionale".