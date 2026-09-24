Zazzaroni: “Allegri non piange, questo è il suo difetto. Essere aziendalista non paga”

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Ivan Zazzaroni ha commentato il lavoro di Massimiliano Allegri al Napoli, soffermandosi sul rapporto tra l'allenatore e le scelte del club.

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni del podcast Numer1 per parlare di Massimiliano Allegri e del suo approccio alla gestione del Napoli. Il giornalista si è soffermato in particolare sul rapporto tra l'allenatore e le scelte della società, criticando la disponibilità del tecnico ad assecondare le strategie del club: “Per me essere aziendalista è un difetto. È il difetto di Allegri. Fare l’aziendalista non paga. Non ha pagato lo scorso anno al Milan: voleva un attaccante, un centrocampista e un difensore e non glieli hanno presi. Inizialmente voleva Akanji e non ha avuto questi giocatori”.

Zazzaroni: “Al Napoli serviva un difensore centrale”

Zazzaroni ha poi spostato il discorso sul mercato del Napoli, evidenziando alcune esigenze che, a suo giudizio, non sarebbero state completamente soddisfatte. Il riferimento è soprattutto al mancato arrivo di Gabriel Jesus e di un altro difensore centrale, mentre tra gli acquisti ha sottolineato le caratteristiche di Favasuli: “Al Napoli gli avevano detto che sarebbero arrivati due acquisti: sono arrivati? Gabriel Jesus non l’hanno preso perché la lista era completa, l’ha confermato anche Manna. Dietro gli serviva un difensore centrale e non l’hanno preso. Hanno acquistato Favasuli, che ha un pregio rispetto agli altri: ha energia, freschezza, fame”.