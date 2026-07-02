Belgio agli ottavi, Budel: “Meritava il Senegal! Scossa Lukaku, De Bruyne in difficoltà”

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Romelu Lukaku trascina il Belgio agli ottavi di finale, Budel: “Giocando così non andranno lontano. De Bruyne in difficoltà”

L’ex calciatore e opinionista DAZN Alessandro Budel, intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, ha analizzato la sfida tra Belgio e Senegal andata in scena ieri sera, una partita ricca di emozioni e colpi di scena. Il Belgio, dopo essere stato sotto di due reti, è riuscito a ribaltare il risultato imponendosi per 3-2 grazie anche all’ingresso decisivo di Romelu Lukaku, ma la prestazione complessiva della squadra ha lasciato diversi dubbi.

L’analisi della partita tra luci e ombre

“Il Senegal ha ampiamente dominato, meritava sicuramente il passaggio del turno. Lukaku ha dato la scossa, a un certo punto ha detto ‘forza, usiamo la testa, siamo ancora in partita, mancano tre minuti, c’è il recupero’, è un leader vero, è un bomber di razza, su questo pochi dubbi. De Bruyne l’ho visto in difficoltà, come è stato in difficoltà praticamente tutto il Belgio. Avevano un’altra voglia i senegalesi”.