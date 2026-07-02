Del Genio: “Dalle parole di Manna forse ho capito il modulo che utilizzerà Allegri”

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Paolo Del Genio svela il possibile modulo del Napoli di Massimiliano Allegri: "Le parole di Manna danno un'indicazione chiara"

Nel corso del suo intervento ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio ha analizzato le dichiarazioni rilasciate lunedì a Rimini dal direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, provando a delineare quello che potrebbe essere l'assetto tattico della squadra guidata da Massimiliano Allegri. Secondo Del Genio, alcuni riferimenti fatti dal dirigente durante l'intervento lascerebbero intuire il modulo sul quale potrebbe puntare il tecnico nella prossima stagione.

L'ipotesi tattica e la duttilità della rosa

"In base ai ruoli che Manna ha citato, forse ho capito il modulo che utilizzerà Allegri. Ha parlato di terzini, attaccanti esterni e non ha parlato di quinti, quindi dovrebbe essere un 4-3-3 con tridente e tre centrocampisti, visto che ha detto che ce ne sono sei in rosa. Manna poi ha parlato anche dei giocatori sotto contratto e prima bisogna cedere e poi acquistare. Mi sono spinto in avanti e ho anche pensato ai ruoli dei futuri nuovi acquisti. De Bruyne e Vergara, Manna li ha nominati insieme ai centrocampisti. Poi è chiaro che KDB può anche giocare dietro Hojlund e inverti il triangolo e passi dal 4-3-3 al 4-2-3-1, ma cambia poco, non stravolgi il mondo. Puoi anche farlo durante la partita”.