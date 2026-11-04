Politano a Prime: "Andato tutto storto! Non so spiegarlo ora, sono inca**ato"
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L'amarezza di Matteo Politano, capitano del Napoli, ai microfoni di Prime dopo la sconfitta contro il Porto: "Tutto è andato storto, le parole se le porta via il vento ma bisogna fare i fatti in campo. Adesso c'è solo da stare zitti e chiedere scusa e pensare alla partita di domenica. Nel primo tempo abbiamo fatto anche una buona partita, poi abbiamo preso il gol da angolo che una squadra come la nostra non dovrebbe prendere. Ci siamo sciolti sul 2-1, poi perdere 2-1 è un conto e perdere 4-1 è un altro. Bisogna fare un esame di coscienza".
Ti sei dato una spiegazione? "Non sono darti una risposta in questo momento, sono molto incazzato".
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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