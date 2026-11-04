Capello boccia la posizione avanzata di De Bruyne: “Davanti alla difesa può illuminare il gioco”

Fabio Capello a Sky Sport analizza il ruolo di De Bruyne prima di Porto-Napoli.

Nel corso del prepartita di Porto-Napoli, sfida valida per la Champions League, Fabio Capello è intervenuto dagli studi di Sky Sport, soffermandosi sulla posizione di Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga, per l'occasione, agirà qualche metro alle spalle di Hojlund, in una posizione più avanzata rispetto a quella occupata nelle ultime uscite.

Capello su De Bruyne: meglio davanti alla difesa che alle spalle di Hojlund

L'ex allenatore ha espresso alcune perplessità sulla scelta tattica di Massimiliano Allegri, spiegando perché preferirebbe vedere il belga in una posizione più arretrata, dove avrebbe maggiori possibilità di partecipare alla costruzione del gioco: “Lì diventa più difficile ricevere il pallone... A centrocampo, un po' più indietro, può illuminare il gioco perché tocca più palloni. Poi è vero che più avanti corre meno, ma a me sta piacendo tantissimo davanti alla difesa”.