Giovane a Prime: “Porto di grande qualità, sappiamo cosa fare"
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Giovane a Prime Video prima di Porto-Napoli: le indicazioni di Allegri e la disponibilità a incidere dalla panchina.
L'attaccante del Napoli Giovane, ai microfoni di Prime, ha parlato prima della sfida di questa sera contro il Porto: "Sappiamo che oggi è una partita difficile, il Porto ha dimostrato una grande qualità tecnica e siamo con la testa tranquilla. Sappiamo quello che dobbiamo fare, il mister ha già parlato con noi e speriamo che usciamo con tre punti con una buona prestazione".
Parti dalla panchina, sei pronto ad incidere a partita in corso?
"Ovviamente, per me non cambia. Solo di stare qua e giocare la Champions per me è una cosa molto importante, lo so che è una partita difficile e devo rimanere pronto a tutto".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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